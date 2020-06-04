Alman Haber Ajansı DPA'ya konuşan Bareiss, "Önümüzdeki birkaç hafta boyunca üçüncü ülkeler için seyahat uyarılarını adım adım geri çekmeyi planlıyoruz. Enfeksiyon oranı düşük olduğunda ve yüksek güvenlik standartları ve önlemler alındığında, seyahat uyarısını devam ettirmek için bir neden göremiyorum." ifadesini kullandı.

Bareiss, Almanya'nın 31 Avrupa ülkesine seyahat uyarısını kaldırılmasını da hatırlatarak, "Bu normalleşmeye yönelik bir adımdır.'' ifadesini kullandı.

DPA'nın haberinde ayrıca Bareiss'ın Alman turistlerin bu yaz Türkiye'de tatil yapmasını mümkün gördüğü de vurgulandı.

Haberde, Almanya ile Türkiye arasında turizm konusunda görüşmelerin sürdüğüne işaret edilerek, "Belirli koşullar altında Alman tatilcilerin bu yaz Türkiye'ye tatile çıkabilmeleri mümkün olmalıdır. Karşılıklı uçuş bağlantılarının da mevcut olması gerekir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye, Alman turistlerin tercih ettiği ülkelerin başında geliyor.