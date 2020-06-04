Şeyh Sabri, yaptığı açıklamada, evine baskın düzenleyen İsrail güçlerinin 4 ay daha Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası verildiğine ilişkin tebligatı kendisine teslim ettiğini söyledi.

Mescid-i Aksa'yı savunmaya devam edeceğini vurgulayan Şeyh Sabri, şunları kaydetti:

"Bu durum işgal devletinin tabiatındandır. İşgale karşı yükselen sesleri susturmak istiyorlar. Beni hedef almaları aslında Aksa'yı hedef almaları demektir. Çünkü Harem-i Şerif'te gözleri var. İşgal devletinin bu üslubu ibadet özgürlüğüne, demokratik devlet söylemine ve uluslararası hukuka aykırıdır."

Şeyh Sabri'ye 1 hafta Aksa'dan uzaklaştırılma cezası verilmişti

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten Şeyh Sabri, 29 Mayıs'ta İsrail polisi tarafından evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Yafa (El Halil) Kapısı'nda bulunan polis merkezine götürülerek kısa süre gözaltında tutulan Şeyh Sabri, "halkı İsrail'e karşı tahrik etmek ve kışkırtmak" iddiasıyla suçlanmıştı.

Bir hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası verildikten sonra aynı gün serbest bırakılan Şeyh Sabri'den, 3 Haziran Çarşamba günü yeniden ifade vermeye gelmesi istenmişti.

İsrail makamları, ocak ayında da Şeyh Sabri'ye 4 ay boyunca Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası vermişti.