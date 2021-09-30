Almanların yüzde 68'i, Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) başbakan adayı Laschet'in seçim kaybından sonra tüm siyasi görevlerden istifa etmesini istiyor.

Yeni bir ankete göre halk, Angela Merkel'in merkez sağ blokundan Almanya başbakan adayı Armin Laschet'in, parlamento seçimlerinde aldığı yenilginin ardından siyasetten uzaklaşması gerektiğine inanıyor.

CDU lideri Armin Laschet, Sosyal Demokratlar'ın (SPD) Almanya seçimlerinde kıl payı zaferinden sonra ülkeyi yönetme yetkisi olmadığını öne sürüyor ve koalisyon istiyor.

Laschet iyimserliğini koruyor

Pazar günü yapılan seçimlerde Angela Merkel başbakanlığında 16 yıldır iktidarda olan CDU/CSU yüzde 24,1 oy oranı ile tarihinin en düşük oy oranına sahip olmuştu.

Ancak Laschet, partisinin Yeşiller ve liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ile bir iktidar koalisyonu kurarak zirveye çıkabileceği konusunda iyimserliğini koruyor.

FDP Genel Sekreteri Volker Wissing, parti liderlerinin Yeşiller'den mevkidaşlarıyla görüştüklerini ve cumartesi günü CDU ve ertesi gün SPD ile koalisyon görüşmeleri yapmayı planladıklarını söyledi.