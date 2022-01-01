Alman Hür Demokrat Partili siyasetçi Körner, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, yeni euro banknotlarının üzerinde BioNTech şirketinin kurucuları gibi Avrupalı önemli şahsiyetlerin yer alması gerektiğini dile getirdi.

Körner, "Onların çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardı" dedi.

Siyasetçi Körner, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin entegrasyon, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeline ilişkin etkileyici hayat hikayesine sahip olduklarını kaydetti.

1 Ocak 2001’de euro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren euronun 20. yılında banknotların yeniden tasarlanması talep ediliyor.