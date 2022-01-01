Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak'ta ABD'nin hava saldırısında hayatını kaybeden Süleymani'nin 2. ölüm yıl dönümü öncesinde ailesiyle bir araya gelen İran lideri Hamaney, burada yaptığı konuşmada Donald Trump'ı tehdit etti.

Kasım Süleymani'nin bölgedeki gençlerin örnek aldığı bir kişi haline geldiğini savunan Hamaney, "Kasım Süleymani'nin katilleri Trump ve onun gibiler dünyadaki cinayetlerinin bedelini ödedikten sonra tarihin çöp sepetinde unutulacaklar" ifadelerini kullandı.