Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hamaney: Trump cinayetlerinin bedelini ödedikten sonra unutulacak
[Fotoğraf: AA]
İran lideri Ali Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin suikast emrini veren eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "dünyadaki cinayetlerinin bedelini ödedikten sonra tarihin çöp sepetinde unutulacağını" söyledi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak'ta ABD'nin hava saldırısında hayatını kaybeden Süleymani'nin 2. ölüm yıl dönümü öncesinde ailesiyle bir araya gelen İran lideri Hamaney, burada yaptığı konuşmada Donald Trump'ı tehdit etti.
Kasım Süleymani'nin bölgedeki gençlerin örnek aldığı bir kişi haline geldiğini savunan Hamaney, "Kasım Süleymani'nin katilleri Trump ve onun gibiler dünyadaki cinayetlerinin bedelini ödedikten sonra tarihin çöp sepetinde unutulacaklar" ifadelerini kullandı.
Etiketler: ABD Donald Trump Irak
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