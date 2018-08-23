Alman Ordusu siber güvenlik ajansı kuruyor

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’ta yer alan habere göre yeni kurulacak ajansla, ülkenin siber güvenlikte yeni teknolojilere ayak uydurmasını kolaylaştırmak ve kendi siber silahlarını geliştirmesine olanak sağlamak hedefleniyor.

Kurulacak yeni siber güvenlik kurumu, ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı’nı (DARPA) örnek alacak.

Alman siber güvenlik ajansında ilk etapta 20 ile 30 arasında çalışanın 15 milyon euro bütçeyle görev alması, en kısa zamanda da 100 çalışana ve 50 milyon euro'luk bütçeye ulaşılması planlanıyor.

Alman ordusu Bundeswehr, siber güvenlik konusunda ABD tarafından geliştirilen askeri yazılımlarına bağlı kalırken, Alman hükümeti yeni kurulan ajansla askeri bürokrasiyi azaltarak, siber güvenlikte Ar-ge faaliyetlerini artırmayı hedefliyor.

Ajans aynı zamanda, potansiyel olarak askeri anlamda kullanılacak sivil teknolojilere de bakacak, bilim ve iş dünyasıyla işbirliği yapacak.

Kaynak: AA