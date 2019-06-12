Almanya'da Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, ülkede camilere yönelik saldırıları kınadı.

Seibert, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında son dönemde ülkede artan cami saldırılarına dair soruları yanıtladı.

Alman hükümetinin camilere ve Müslümanlara yönelik saldırılarla nasıl mücadele ettiği hakkındaki soru üzerine Seibert, "Federal hükümet adına, Müslümanların ibadethanelerine ve Almanya'da ibadetlerini serbestçe yerine getirilmelerine yönelik her türlü saldırıyı elbette kınadığımızı söyleyebilirim" değerlendirmesini yaptı.

Seibert, Bremen kentindeki bir camide Kur'an-ı Kerimlerin yırtılmasına ve saygısızlık gösterilmesine dikkat çekerek, barışçıl şekilde ibadet edenlere karşı bu tür saldırganlığa göz yummayacaklarını söyledi.

Seibert ayrıca, siyasetçilerin ve sivil toplumun bu tür saldırılara karşı net tutum sergileyerek "bu davranışların değerlere aykırı olduğunu" söylemesinin önemine işaret etti.

Toplantıya katılan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter ise, bu tür olayların eyaletlerin güvenlik birimleri tarafından takip edildiğini ve eyaletler arası bilgi paylaşımının yapıldığını dile getirdi.

Kaynak: AA