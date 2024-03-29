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Dünya
TRT Haber 29.03.2024 10:07

Alman gazetecinin soykırımı inkar çabası BM raportörünü güldürdü

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, raporuyla İsrail'in soykırımını belgeledi. Raporunu BM İnsan Hakları Konseyine sundu. İsrail'in soykırım suçlarını belgeleyen o raporu Alman bir gazeteci çürütmeye çalıştı. Alman Gazetecinin "İsrailli yetkililerin soykırım yaptıklarına dair bir belge yazmadıklarını" öne sürmesi Raportörü güldürdü.

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese İsrail'in soykırım suçunu raporlamasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Alman bir gazeteci Albanese'nin soykırım raporunu çürütmeye çalıştı.

"Soykırım yapılmasına dair açık niyet gösteren, hükümet tarafından yazılmış belgeler var mı diye sormak istiyorum?"

BM Raportörü Alman gazetecinin bu sorusuna kinayeli bir yanıt verdi.

"Sizce Ruanda ve Bosna Hersek'teki hükümet yetkilileri veya herhangi bir devlet görevlisi "Soykırım yapmak istiyorum" yazılı bir belge yazmışlar mıdır? Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Sizin yerinize cevaplayayım, Hayır!"

Albanese'nin cevabı sosyal medyada büyük beğeni topladı. 

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Alman gazetecinin soykırımı inkar çabası BM raportörünü güldürdü
Alman gazetecinin soykırımı inkar çabası BM raportörünü güldürdü
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