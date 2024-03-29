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Dünya
TRT Haber 29.03.2024 09:06

İsrail'den Batı Şeria'da son 30 yılın en büyük toprak gaspı

İsrail, Filistinlilerin topraklarına el koymaya devam ediyor. Filistin Merkezi İstatistik Kurumu 2023 yılında İsrail'in Batı Şaria'da 50 bin dönümden fazla alana el koyduğunu açıkladı. İsrail geçen hafta da işgal ettiği Batı Şeria'da son 30 yılın en büyük toprak gaspını gerçekleştirdi.

İsrail'den Batı Şeria'da son 30 yılın en büyük toprak gaspı

İsrail, İşgal ettiği Batı Şeria'da da yasa dışı Yahudi işgal yerleşimlerini genişletiyor, Filistinlilerin topraklarını gasp ediyor.

İsrail'in 2023 yılında Batı Şeria'da 50 bin dönümden fazla alana el koyduğu bildirildi.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumunun hazırladığı rapora göre İsrail'in 2023 yılında Batı Şeria'da el koyduğu Filistin toprakları bir önceki yıla göre 2 kat arttı.

Raporda, İsrail'in bütün Filistin topraklarına el koyma politikasını sistematik olarak sürdürdüğü vurgulandı.

Ayrıca Batı Şeria'da her 100 Filistinliye karşılık 23 İsrailli işgalci bulunduğu aktarıldı.

İsrail 2022 yılında da Batı Şeria'da 26 bin dönüm toprağı gasp etmişti.

İsrail'in toprak gaspı politikası 2024 yılında da hızlanarak devam ediyor.

Geçen hafta İsrail hükümetindeki aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich Batı Şeria'ya ait 8 bin dönüm toprağı "devlet arazisi" ilan ettiklerini açıkladı.

Batı Şeria'da son 30 yılın en büyük toprak gaspının, yasa dışı yerleşim yerlerinin inşası için kullanılabileceği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin İsrailli işgalci yaşıyor.
 

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