Almanya'nın enerji devi EnBW AG, haneler için gaz fiyatlarının 1 Aralık'tan itibaren ortalama yüzde 38 artacağını açıkladı.

Şirket, artışı toptan satış piyasalarındaki yüksek maliyetlere bağladı.

Şirkete göre, fiyatlar kilovat saat (kWh) başına ortalama 13,54 euro olacak. Tipik bir dört kişilik hanenin faturası, yılda ek 768 euro artacak.

Duyuru, önceki artışın yürürlüğe girmesinden yaklaşık üç ay sonra geldi.

EnBW , “Ukrayna'ya yönelik saldırgan savaşının bir sonucu olarak, enerji piyasaları son aylarda benzeri görülmemiş fiyat artışları ve sürekli yüksek fiyat seviyeleri yaşıyor” dedi.

Firma, önceki yıllarda kWh başına ortalama iki sent olan toptan satış piyasalarındaki gaz fiyatlarının, 2022'de şimdiye kadar beş kat artarak kWh başına yaklaşık 11 sente yükseldiğini açıkladı.