Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güney iletim sisteminde meydana gelen arıza sebebiyle bu bölgelere elektrik sağlanamadığı belirtildi.

Yetkililer, arıza sebebiyle 6 bin megavat elektrik açığı olduğunu, sorunun giderilmesi için çalışma başlatıldığını vurguladı.

Elektrik kesintisinden Sindh, Belucistan ve Pencap eyaletinin etkilendiği ifade edildi.

Arızanın düzeltilmesinin en az 5 saat süreceği belirtiliyor.