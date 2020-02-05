Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak Pazar günü gerçekleşen Libya konulu konferansta, taraflara ateşkesi sürdürmeleri çağrısı yapılmıştı. Libya Konferansı'nın ardından Halife Hafter'e bağlı milisler, başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde havan saldırısıyla ateşkesi ihlal etmiş, Trablus ve çevresini "uçuşa yasak bölge" ilan ettiklerini açıklayarak, bölgeye yaklaşan sivil uçakları vurma tehdidinde bulunmuştu.

Konferansta, uluslararası meşruiyete sahip UMH ve Hafter tarafından beşer askeri temsilcinin BM himayesinde kalıcı ateşkesi görüşmek üzere Cenevre'de bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı.

Cenevre'de 5+5 askeri komite toplantılarında görüşmeler devam ediyor.

Türkiye'nin de Libya'da ateşkes çabaları devam ederken, darbeci Hafter'e bağlı güçler sivilleri bombalamaya devam ediyor.

Alman Büyükelçi'den darbeci güçleri tanıyan ifade

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Almanya'nın Libya Büyükelçisi Oliver Owcza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün Bingazi'deki Recme'de ile bir toplantı yaptıklarını duyurdu. Hafter'i Libya Ordusunun Genel Komutanı olarak ifade eden büyükelçi paylaşımında şunları kaydetti; "Bugün Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Haftet ile Recme-Bingazi'de bir toplantı yaptık. Berlin sürecinin ilerleyişi hakkında bilgi verdik, Cenevre'de 5+5 askeri görüşmelerinin başlamasına memnuniyetimizi ifade ettik ve tüm tarafların yapıcı görüşmelere katılımını vurguladık."