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Dünya
AA 07.02.2025 20:11

Alman Başbakan Scholz'den Şara'ya Suriye'nin yeniden inşasını destekleme güvencesi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya Suriye'nin yeniden inşasını desteklemeye hazır olduğu konusunda güvence verdiği bildirildi.

Alman Başbakan Scholz'den Şara'ya Suriye'nin yeniden inşasını destekleme güvencesi
[Fotograf: Reuters]

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan açıklamaya göre Şansölye Scholz, yaklaşık bir saat Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü.

Scholz, görüşmede Esed'in korku rejimine son vermeyi başardığı için Suriye halkını tebrik etti.

Görüşmede, Şansölye Scholz ve Cumhurbaşkanı Şara, etnik veya dini grup gözetmeksizin tüm Suriyelilere katılım tanıyan, hak ve koruma sağlayan kapsayıcı bir sürece ihtiyaç duyulduğu konusunda mutabık kaldı.

Başbakan Scholz, Alman hükümetinin Suriye halkının tüm grupları için özgür ve güvenli bir yurt olabilmesi için Suriye'nin yeniden inşasını desteklemeye hazır olduğu konusunda Şara'ya güvence verdi.

Scholz, Alman hükümetinin bu konuda Avrupalı ve uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde olacağını söyledi.

Ayrıca Scholz, terörizmle mücadelenin Suriye'nin, bölgenin ve dünyanın güvenliği açısından önemini vurguladı.

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