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Dünya
TRT Haber 06.07.2024 09:00

Aliyev'den A Milli Takımımıza destek: Yaşasın Türk dünyası

A Milli Futbol Takımımıza Hollanda maçı öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den destek geldi. Merih’e verilen haksız cezayı kınadığını belirten Aliyev, Hollanda’ya karşı başarı diledi: Yaşasın Türk dünyası!

Aliyev'den A Milli Takımımıza destek: Yaşasın Türk dünyası
[Fotograf: AA]

A Milli Futbol Takımımız bugün 22.00'de EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milliler yarı final için Hollanda karşısında
A Milliler yarı final için Hollanda karşısında

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, A Milli Futbol Takımımıza tebrik ve destek mesajı gönderdi:

"Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Türkiye Milli Takımımızı, çeyrek final aşamasına geçerek Avrupa'nın en güçlü 8 milli takımı arasında yer almasından dolayı tebrik ediyorum."

"Merih'e verilen ceza haksızdır ve şiddetle kınıyorum"

UEFA bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vererek bir skandala imza atmıştı.

UEFA'dan skandal karar: Merih Demiral'a 2 maç ceza
UEFA'dan skandal karar: Merih Demiral'a 2 maç ceza

Aliyev'den Merih Demiral'a destek mesajı geldi:

"Özellikle son 16 final etabında 2 gol atarak oyunun en iyi oyuncusu seçilen Merih Demiral'i tebrik ediyorum. Merih'e verilen ceza haksızdır ve şiddetle kınıyorum."

Aliyev'den A Milli Takımımıza destek: Yaşasın Türk dünyası

"Yaşasın Türk dünyası!"

"Türk milli takımına Hollanda'ya karşı oynayacağı maçta galibiyet diliyorum!" diyen Aliyev, açıklamasını "Yaşasın Türk dünyası!" sözleriyle bitirdi.

UEFA'nın çifte standardı

UEFA, siyasi ve ideolojik davranışlar sergileyen, ülke liderlerinin resmini gösteren, çetnik selamı veren, genel davranış ilkelerine aykırı davranan, etik davranış kurallarını ihlal eden futbolcuların eylemlerini bile para cezası ile geçiştirirken 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

A Milliler yarı final için Hollanda karşısında

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Başkentte yer alan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Aliyev'den A Milli Takımımıza destek: Yaşasın Türk dünyası

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye - Hollanda maçına gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye - Hollanda maçına gidecek

Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3'üncüler arasından son 16 turuna kaldı. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Aliyev'den A Milli Takımımıza destek: Yaşasın Türk dünyası
Aliyev'den A Milli Takımımıza destek: Yaşasın Türk dünyası

Bu turu geçen ekip, İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final mücadelesine çıkacak. 

ETİKETLER
A Milli Futbol Takımı Azerbaycan EURO 2024 Hollanda İlham Aliyev UEFA
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