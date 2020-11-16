Askeri kamuflaj giyen Aliyev, Horadiz halkı tarafından büyük sevinçle karşılandı.

Aracından inen İlham Aliyev, halkı selamladı.



Bölge halkı ise Aliyev'e alkışlar ve "Karabağ" tezahüratıyla cevap verdi.

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Horadiz'in bağlı olduğu Fuzuli bölgesi 27 yıl sonra işgalden kurtarılmıştı.



