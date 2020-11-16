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Aliyev zafer turunda
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Horadiz kasabasında sevinç gösterilerine katıldı.
Askeri kamuflaj giyen Aliyev, Horadiz halkı tarafından büyük sevinçle karşılandı.
Aracından inen İlham Aliyev, halkı selamladı.
Bölge halkı ise Aliyev'e alkışlar ve "Karabağ" tezahüratıyla cevap verdi.
O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Horadiz'in bağlı olduğu Fuzuli bölgesi 27 yıl sonra işgalden kurtarılmıştı.
Etiketler: Azerbaycan İlham AliyevSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 15:17
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