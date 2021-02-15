Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Füzuli, Zengilan, Laçın ve Cebrayıl'ı ziyaret etti.

Kendi kullandığı araçla bölgede dolaşan Aliyev, yol boyunca yıkık yerleşim birimlerini gösterdi.

Aliyev, kurtarılan bölgelerde imar sürecinin başladığını söyledi. Zengilan'ın Ağalı köyünün ilk "akıllı köy" projesine başlayacaklarını belirtti.

"Düşman, savaş suçları nedeniyle hak ettiğini buldu"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Gülebirt köyünü de ziyaret etti. Bayrağı öptü ve göndere çekti.

Aliyev, Ermenilerin işgal dönemindeki yıkımı "vandalizm" ve "barbarlık" olarak niteledi. "Düşman, savaş suçları nedeniyle hak ettiğini buldu. Uluslararası seviyede de hesap verecektir." dedi.