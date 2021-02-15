Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 07:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aliyev, işgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti. Ermenistan’ın bölgede gerçekleştirdiği tahribatı yerinde gördü. Aliyev, kurtarılan yerleşim birimlerinin imar sürecinin başladığını söyledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Füzuli, Zengilan, Laçın ve Cebrayıl'ı ziyaret etti.
Kendi kullandığı araçla bölgede dolaşan Aliyev, yol boyunca yıkık yerleşim birimlerini gösterdi.
Aliyev, kurtarılan bölgelerde imar sürecinin başladığını söyledi. Zengilan'ın Ağalı köyünün ilk "akıllı köy" projesine başlayacaklarını belirtti.
"Düşman, savaş suçları nedeniyle hak ettiğini buldu"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Gülebirt köyünü de ziyaret etti. Bayrağı öptü ve göndere çekti.
Aliyev, Ermenilerin işgal dönemindeki yıkımı "vandalizm" ve "barbarlık" olarak niteledi. "Düşman, savaş suçları nedeniyle hak ettiğini buldu. Uluslararası seviyede de hesap verecektir." dedi.
Etiketler: İlham Aliyev Azerbaycan Ermenistan
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