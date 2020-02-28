Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Alçak saldırıya misillemeden ilk görüntüler
İdlib'de Esed rejiminin düzenlediği saldırıya misliyle karşılık veriliyor. Misillemeden ilk görüntüler TRT Haber'de.
İdlib'de rejim kuvvetleri TSK unsurlarına saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 33 asker şehit oldu, 32 asker de yaralandı.
Rejimin düzenlediği alçak saldırıya misliyle karşılık veriliyor, rejim unsurları birer birer vuruluyor.
Ateşkes kararları ve mutabakatlara uymayan rejimin saldırılarına ilk sert karşılık saat 20.20'de verildi.
Rejim hedeflerinin vurulma anları havadan görüntülendi. Görüntülerde, rejim unsurları nokta atışlarla etkisiz hale getiriliyor.
10 Şubat'tan bu yana 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Öte yandan 10 Şubat'tan bu yana 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi, 55 tank, 3 helikopter, 19 zırhlı araç, 29 obüs imha edildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 04:12
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