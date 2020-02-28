İdlib'de sivillerin hedef alındığı rejim saldırılarına tepkiler sürüyor.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft, "İdlib'den son günlerde gelen haberler, mide bulandırıcı'' dedi.

Craft, Suriye'nin kuzeybatısındaki insani krizin son bulması için Rusya'nın uçaklarını derhal indirmesi ve rejimin İdlib'den güçlerini çekmesi gerektiğini söyledi.

"Dünya hiçbir şey yapmadan İdlib’in yok edilişini izliyor"

Pentagon da "İdlib'te ABD’nin, Türkiye ve uluslararası toplumla birlikte çalışmasının yollarını arıyoruz” ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham ABD Başkanı Donald Trump ile uluslararası topluma, "İdlib’de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi" çağrısı yaptı.

"Dünya hiçbir şey yapmadan İdlib’in yok edilişini izliyor" dedi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da BM raporlarının, Suriye'de 21'inci yüzyılda yaşanan barbarlığı gözler önüne serdiğini belirtti.

Sinirlioğlu, "Uluslararası toplum, çocukların donarak ölmesine kayıtsız mı kalacak? Okulların ve hastanelerin bombalanmasını izlemeye devam mı edeceğiz?'' diye konuştu.

Almanya ve Fransa'dan tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İdlib'teki saldırıları kınadı. Esed rejimi ve destekçilerinin düzenlediği saldırıları insani bir skandal olarak niteledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas sivillere yapılan saldırıların savaş suçu olduğunu söyledi.

Maas, Almanya ve Fransa'nın Rusya ve Türkiye ile en üst düzeyde görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

