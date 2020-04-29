Al Jazeera'nın Twitter hesabında yer alan açıklamaya göre, COVID-19'a yakalanan spikerlerden Zeynelabidin Tevfik iyileşmesinin ardından, evinden akşam haber bültenini sundu.

Tevfik, bunun Al Jazeera'nın kurulduğu tarih olan 1996'dan bu yana evden yayını yapılan ilk haber bülteni olduğunu ifade etti.

Tevfik, 17 Nisan'da, yurt dışına gerçekleştirdiği bir ziyaret dönüşünde kendisinde semptom görülmesi üzerine karantinaya girdiğini duyurmuştu.

Katar'da 11 bin 921 kişide COVID-19'a rastlandı

Şu ana kadar COVID-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği Katar'da, toplam 11 bin 921 vaka kaydedildi, iyileşen hasta sayısı ise 1134 oldu.