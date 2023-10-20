Aksa’da Müslümanlara saldırı

Hastane saldırısının ardından ilk cuma bugün. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, gerilim yüksek. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya giden yollara barikatlar kurdu. Girişlerde yaş sınırı kontrolü yapıldı.

İsrail yönetimi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyenlere yaş kısıtlaması getirdi. İsrail güçleri, 65 yaş altı erkek ve 50 yaş altı kadınların Harem-i Şerif’e girişine izin vermiyor.

Mescid-i Aksa'da, hastane katliamı sonrası ilk cuma bugün kılınacak. TRT Haber ekipleri bölgedeki son durumu canlı yayında aktarıyor. https://t.co/95whVM2vxD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 20, 2023

Çok sayıda polis konuşlandırıldı

Özellikle Mescid-i Aksa çevresinde çok sayıda polis konuşlandırıldı. Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılmak için 3 kontrolden geçiliyor.

Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinlilerin bir kısmı kimlik kontrolü yapıldıktan sonra içeri alındı.

İsrail askerleri namaz öncesi Müslümanların üzerine göz yaşartıcı bomba attı, ardından kimyasal karıştırılmış lağım kokusuna benzer su sıktı.