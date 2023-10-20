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Dünya
TRT Haber 20.10.2023 12:45

Aksa’da Müslümanlara saldırı

İsrail polisi göz yaşartıcı gazlarla Cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya gelenlere müdahale etti.

Aksa’da Müslümanlara saldırı

Hastane saldırısının ardından ilk cuma bugün. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, gerilim yüksek. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya giden yollara barikatlar kurdu. Girişlerde yaş sınırı kontrolü yapıldı.

İsrail yönetimi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyenlere yaş kısıtlaması getirdi. İsrail güçleri, 65 yaş altı erkek ve 50 yaş altı kadınların Harem-i Şerif’e girişine izin vermiyor.

 

Çok sayıda polis konuşlandırıldı

Özellikle Mescid-i Aksa çevresinde çok sayıda polis konuşlandırıldı. Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılmak için 3 kontrolden geçiliyor. 

Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinlilerin bir kısmı kimlik kontrolü yapıldıktan sonra içeri alındı.

İsrail askerleri namaz öncesi Müslümanların üzerine göz yaşartıcı bomba attı, ardından  kimyasal karıştırılmış lağım kokusuna benzer su sıktı.

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Filistin - İsrail Çatışması Mescid-i Aksa
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