Çin gösterge kredi faiz oranlarını sabit tuttu

Bankadan yapılan açıklamada, krediler için referans kabul edilen gösterge 1 yıllık kredi faiz oranının (LPR) yüzde 3,45’te sabit tutulduğu belirtildi.

Analistler, açıklanan son makroekonomik verilerin ülke ekonomisindeki gidişatın sınırlı da olsa iyiye gittiğine işaret ettiğini kaydederek, dolara karşı zayıf yuanın daha fazla parasal gevşemeyi sınırlaması nedeniyle faiz oranlarının sabit kalmasının beklendiğini ifade etti.

Çin'deki 18 bankanın PBoC'un politika faiz oranı üzerine koydukları kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin fiili gösterge faiz oranı işlevini görüyor.

1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık kredi faiz oranı ise emlak kredileri için gösterge kabul ediliyor.

PBoC 5 yıllık kredi faiz oranını da yüzde 4,20'de sabit bıraktı.