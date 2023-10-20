Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.10.2023 12:07

Çin gösterge kredi faiz oranlarını sabit tuttu

Çin Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak gösterge borç verme faiz oranlarını değiştirmedi.

Çin gösterge kredi faiz oranlarını sabit tuttu
[Fotograf: AA]

Bankadan yapılan açıklamada, krediler için referans kabul edilen gösterge 1 yıllık kredi faiz oranının (LPR) yüzde 3,45’te sabit tutulduğu belirtildi.

Analistler, açıklanan son makroekonomik verilerin ülke ekonomisindeki gidişatın sınırlı da olsa iyiye gittiğine işaret ettiğini kaydederek, dolara karşı zayıf yuanın daha fazla parasal gevşemeyi sınırlaması nedeniyle faiz oranlarının sabit kalmasının beklendiğini ifade etti.

Çin'deki 18 bankanın PBoC'un politika faiz oranı üzerine koydukları kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin fiili gösterge faiz oranı işlevini görüyor.

1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık kredi faiz oranı ise emlak kredileri için gösterge kabul ediliyor.

PBoC 5 yıllık kredi faiz oranını da yüzde 4,20'de sabit bıraktı.

ETİKETLER
Çin Faiz
Sıradaki Haber
İsrail'den Mescid-i Aksa'da cuma namazına yaş şartı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:49
Aksa’da Müslümanlara saldırı
12:20
İsrail güçleri işgal atlındaki Batı Şeria'da 80 Filistinliyi gözaltına aldı
12:21
Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacak
12:05
İsrail'den Mescid-i Aksa'da cuma namazına yaş şartı
11:57
İlk Kurşun Müzesi yeniden ziyarete açıldı
11:54
Yargıtay: Kira uyuşmazlıklarında sulh hukuk mahkemeleri görevlidir
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de su sıkıntısı yaşanıyor
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de su sıkıntısı yaşanıyor
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk "sıfır atık adası"
Türkiye'nin ilk "sıfır atık adası"
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ