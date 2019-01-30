Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Brüksel'deki Basın Kulübü'nde BMMYK'nin "Umutsuz Yolculuklar" adıyla yayımlanan raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilerde geçiş esnasında ölüm oranının artmaya devam ettiğini belirten Grandi, "2018'de her gün ortalama 6 mülteci yaşamını yitirdi." dedi.

Grandi, söz konusu rakamın tüm Avrupa'yı düşünceye sevk etmesi gerektiğine dikkati çekerek, Avrupa'nın tüm gücüne, parasına ve teknolojisine rağmen Akdeniz'deki mülteci ölümlerini engelleyemediğine dikkati çekti.

Akdeniz'de 2 bin 275 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi

BMMYK'nin "Umutsuz Yolculuklar" adıyla yayımlanan raporunda, Akdeniz'in düzensiz göçmenler için dünyanın en ölümcül rotası olduğu belirtildi.

Raporda, 2018'de Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan düzensiz göçmen sayısının 139 bin 300'le son 5 yılın en düşük rakamı olduğu kaydedildi.

Geçişlerdeki düşüşe rağmen geçen yıl Akdeniz'de 2 bin 275 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği veya kaybolduğu bilgisinin paylaşıldığı raporda, günde ortalama 6 kişinin öldüğü belirtildi.

Raporda, düzensiz göçmenlerin rotalarındaki önemli değişiklikler de ortaya konuldu.

İspanya ilk defa Avrupa’ya ana giriş kapısı oldu

İspanya, düzensiz göçmenler için ilk defa Avrupa'ya ana giriş kapısı oldu. 2018'de bu ülkeye 6 bin 800 kişi kara yoluyla, 58 bin 600 düzensiz göçmen ise deniz yoluyla ulaştı.

İtalya'ya gelenlerin sayısı da bir önceki yıla göre 5 kat azalarak 23 bin 400'e indi. Bunda İtalya'daki yeni hükümetin aldığı sert tedbirlerin etkili olduğu belirtiliyor.

Yunanistan'a ise bir öncekine benzer şekilde 32 bin 500 düzensiz göçmen ayak bastı. 2017'de Yunanistan'a 30 bin kişi ulaşmıştı.

Kaynak: AA