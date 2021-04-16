Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından yayımlanan kararda, Paris yönetimine bir mültecinin sınır dışı edilmesi durumunda karşılaşacağı riskleri daha iyi değerlendirmesi gerektiği uyarısı yapıldı.

Ülkedeki "sığınmacı" statüsü resmi makamlarca kaldırılsa da bu kişinin halen sığınmacı olduğu belirtildi.

Kararda, Fransa’nın sınır dışı edildikten sonra bu kişinin kötü muameleyle karşılaşmayacağını tam ve titiz şekilde teyit etmesi gerektiği vurgulandı.

Fransa’nın 9 Nisan’da sınır dışı ettiği Çeçen kökenli Rus mülteci Magomed Gadayev, uçakla gittiği Rusya’da kaçırılmıştı.

