Hırvatistan'daki Barış Çalışmaları Merkezi (CMS), başkent Belgrad'da düzenlediği "Sorumlulardan 2 haftalık sessizlik" konulu basın toplantısında, 17 Ocak'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince (AİHM) tarafından açıklanan karar doğrultusunda insan haklarına aykırı davrandığı gerekçesiyle suçlu bulunan Hırvatistan'da konuya ilişkin hiçbir açıklama yapılmamasına dikkat çekti.

CMS yetkililerinden Antonia Pindulic, 2015'te polis gözetimindeki üç göçmenin çıkan yangında hayatını kaybettiği ve birinin ağır yaralandığını anımsatarak bu olaya ilişkin AİHM'in, Hırvatistan'ın insan haklarına aykırı davrandığına hükmettiğini söyledi.

"Hırvatistan", AİHM kararına rağmen bir sorun olduğunu kabul etmiyor"

AİHM'in, Hırvatistan'ın yaşam hakkı ihlali nedeniyle suçlu olduğuna kanaat getirdiğini belirten Pindulic, "İki yıldır CMS olarak bu konuda uyarılarda bulunuyoruz. Göçmen ve sığınmacılara yönelik suçlardaki soruşturmalar etkisiz kalıyor." dedi.

Pindulic, Başbakan Andrej Plenkovic ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'in kararın açıklanmasının üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen herhangi bir açıklama yapmadıklarına işaret ederek "Eğer Hırvat hükümeti gerektiği gibi güvenliği sağlasaydı hala hayatta olacak üç kişiden bahsediyoruz. Hükümet, AİHM kararına rağmen, konuya ilişkin bir sorun olduğunu kabul etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hırvatistan sınırını geçen göçmenlerin oldukça kötü koşullarda yaşamlarını devam ettirdiklerini vurgulayan Pindulic, bu kişilerin garaj gibi yerlere yerleştirildiğini kaydetti.

Yangından yaralı olarak kurtulan Faslı Abdeljalil Daraibou'nun avukatı Lidija Horvat da müvekkilinin 2018'de Hırvatistan'ın ulusal güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle sınır dışı edildiğini söyleyerek "Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada alanı gözetleyen bir polis memurunun maaşının yüzde 10'u kesildi, diğer polis memuru suçsuz bulundu." dedi.

Daha önce de bir göçmenin tren raylarında ölü bulunmasına ilişkin AİHM Hırvatistan'ı suçlu bulmuştu.