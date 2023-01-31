Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonya ve 3 Baltık ülkesi, Ukrayna'yı desteklemeye devam kararı aldı
[Fotograf: Reuters]
Polonya, Letonya, Litvanya ve Estonya'nın dışişleri bakanları, ülkeler arasındaki işbirliğini artırma ve Ukrayna'yı desteklemeye devam etme konusunda mutabık kaldı.
Letonya'nın başkenti Riga'da bir araya gelen 4 ülkenin bakanları buluşmanın ardından ortak açıklama yayımladı.
Açıklamada, ülkeler arası işbirliği, Ukrayna'ya desteğin sürmesi ve "kolektif caydırıcılığı güçlendirmek" konuları ön plana çıktı.
Ekonomik büyümeyi, refahı teşvik etmek için işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, NATO içindeki iş birliğinin "güvenliğin mihenk taşı" olduğu vurgulandı.
Açıklamada, "Ukrayna'ya siyasi, askeri, mali destek ve insani yardımın sürdürülmesinin yüksek önemini yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.
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