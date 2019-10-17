Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destekler sürüyor.

"Mehmetçik'e Selam Gönder" kampanyasına bir destek de Afrinli yetimlerden geldi.

Afrin'in merkezindeki Fidan Ana ile Bülbül beldesindeki Süleyman Halebi Yetim ve Kültür Merkezi'ndeki çocuklar, Barış Pınarı Harekatı'nda kahramanca mücadele eden askerlere selam gönderdi.

Suriye halkının devrim bayrağını ve Türk bayrağını birlikte resmeden yetim çocuklar, çektikleri videoda "Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize Afrin'den selam olsun." mesajını paylaştı.

"Korkmayın"

Yetimlerden Muna Mustafa yaptığı açıklamada, "Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Suriye Milli Ordusu'na bizi buradaki teröristlerden kurtardıkları için teşekkür ederiz. Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halka korkmamalarını, Türk askeri ve Milli Ordu'nun onları kurtaracağını söylemek istiyorum." dedi.

Başka bir yetim Şahid Mustafa da selam gönderdiğin söyleyerek oradaki çocuklara "korkmayın" mesajı iletti.

Yaklaşık 350 yetime sahip çıkıyorlar

Yesevi Yardım Hareketi Suriye saha sorumlusu Muhammed Özcan yaptığı açıklamada, bir yıla yakın süredir yaklaşık 350 yetime (Arap, Kürt, Türkmen) savaş ve terörün izlerini silmek, normal yaşama adaptasyonlarını hızlandırmak, eğitim ve kültür faaliyetlerine katılımlarını sağlamak üzere destek verdiklerini söyledi.

Hatay ve Kilis Valiliği ile koordineli olarak çalıştıklarını, çocukların giyim, gıda gibi ihtiyaçlarını da karşıladıklarını ifade eden Özcan, "Terörden temizlenen bölgelerde üç okul tadilatı, sağlık ocağı yapıp milli eğitim ve sağlık müdürlüğüne teslim ettik. Sağlık taramaları, sünnet organizasyonları gibi çalışmalarımız mevcut." dedi.

Kaynak: AA