Afrin’de PKK hücresine düzenlenen operasyonla örgüte ağır darbe vuruldu.

Teröristlerin bir kanlı eylemi daha engellendi

Fırat Kalkanı Bölgesi'ne yapılan operasyondan bir gün sonra bu kez Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'nde YPG/PKK terör örgütünün Münbiç ve Tel Rifat'a göndermeye çalıştığı patlayıcılar ele geçirildi.

Afrin’in Meydani Ekbez köyünde yapılan operasyonda, 90 el bombası, 20 havan topu, 12 katyuşa füzesi, 250 kilo TNT patlayıcı, 200 adet el bombası pimi, patlayıcı yapımında kullanılan elektronik cihazlar ve alıcılar ele geçirildi.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Memiş Akçam