Dünya
Azerbaycan'da askeri üste patlama: 2 asker şehit
06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:45 - Son Güncelleme 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:56
Azerbaycan’da bir askeri birlikte eğitim sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 2 asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bir askeri birlikteki eğitimde, tank mermisinin yere düşürülmesi sonucu patlama meydana geldiği belirtildi.
Patlamada 2 asker şehit düştü, bir asker de ağır yaralandı.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: TRT Haber
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