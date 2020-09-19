Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda, terör örgütü PYD-YPG/PKK'nın kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinde hazırlanan bomba yüklü bir aracın, Afrin şehir merkezinde güvenlik güçleri veya sivillere yönelik bombalı eylem düzenleme amacıyla Zeytin Dalı Harekatı bölgesine gönderildiği tespit edildi.

Yapılan çalışmada, araç Afrin'in Kefercenne/Mezra köyünde terk edilmiş bulundu.

İncelemede, aracın koltuk içleri ve bagaj kısmına gizlenmiş 75 kilogram ağırlığında patlayıcı ele geçirildi.

İki cep telefonu düzeneğine bağlı olduğu tespit edilen patlayıcı, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.