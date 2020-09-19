COVID-19 nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısı kaydedilen Victoria Eyaletinin Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, virüs nedeniyle yaşanan can kayıpları, yeni vaka sayıları ve COVID-19 yasaklarına karşı düzenlenen gösterilerle ilgili açıklama yaptı.

Eyalette son 24 saatte gerçekleşen 11 binden fazla testin sonuçlarına göre 21 kişinin daha virüse yakalandığını belirten Başbakan Andrews, yaşları 60 ile 90 aralığında değişen 5’i erkek toplam 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

"Sıkı tedbirler işe yarıyor"

Kaydedilen 21 yeni vakanın, yaklaşık son 3 ayın en düşük rakamlarından biri olduğunu vurgulayan Andrews, yürürlükteki sıkı tedbirlerin "işe yaradığını" söyledi.

Bugün yaşanan can kayıplarıyla Victoria’da COVID-19’dan ölenlerin sayısı 757’ye ülke genlindeyse 844’e çıkarken virüse yakalanan 26 bin 885 kişiden 23 bin 850’si iyileşti. Son verilere göre 1120 aktif vakanın bulunduğu ülkede hastanede tedavi gören 108 kişiden 15’i yoğun bakım ünitesinde bulunuyor.

Son haftalarda can kaybı yaşanmayan ülkenin diğer eyaletinden Yeni Güney Galler'de 52, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya başkent bölgesinde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

COVID-19 yasaklarına protesto

Melbourne’de yürürlükteki COVID-19 yasaklarının kaldırılması için hafta sonları gösteri düzenleyen yasak karşıtları, bugün de Melbourne sokaklarına çıktı.

İki hafta önce Anzak Anıtı’nda başlayan ve hafta sonu Victoria Market’te devam eden gösteriler, bugün de Elsternwick Park bölgesinde yapıldı.

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı gösteriye müdahale eden polis ekiplerinin en az 6 kişiyi gözaltına aldığı, çok sayıdaki göstericiye de yasakları ihlallerinden dolayı para cezası kestiği belirtildi.

Sosyal medya üzerinden organize olan ve polisin hazırlık yapmasını engellemek maksadıyla gösterinin yeri ve saatini son ana kadar açıklamayan yasak karşıtları, kentin farklı noktalarında bugün ve yarın gösterilerine devam etmeyi planlıyor.

Evden çıkmak belli durumlar hariç yasak

COVID-19 salgınını durdurmak amacıyla 2 Ağustos’ta ilan edilen eyalet genelindeki "felaket durumu" ve eyaletin başkenti Melbourne'deki olağanüstü hal uygulaması kapsamında 28 Eylül’e kadar 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Çalışmak, tıbbi bakım vermek veya almak, temel ihtiyaç malzemeleri için alışveriş ve egzersiz gibi geçerli 4 neden dışında evden çıkmanın da yasak olduğu kentte, herkes temel ihtiyaç malzemelerini almak ve günde iki saat egzersiz yapmak için evinden ancak 5 kilometre uzaklaşabiliyor.

"Evinize dönün" çağrısı

Kentteki göstericileri bencillikle suçlayan ve yasak karşıtlarının halkın sağlığını riske attıklarını dile getiren Başbakan Andrews, göstericilere yaptığı çağrıda "Evinize dönün" dedi.

Salgının sürdüğü bir dönemde gösteri yapmanın "güvenli ve mantıklı" olmadığına dikkat çeken Andrews, "Bu dönemde lehte veya aleyhte hiçbir şey hakkında protesto etmeye gerek yok. Çok basit bir mesaj; kurallara uyun ve evinizde kalın. Bu bencil insanlara fazla odaklanmayalım" dedi.

Victoria’daki kurallara göre COVID-19 yasaklarını ihlal edenlere 1652 Avustralya doları (yaklaşık 1200 dolar) para ceza kesiliyor ancak konunun mahkemeye taşınması durumunda ihlalin büyüklüğüne göre ceza artıyor. Ayrıca maske takma mecburiyeti olan ülkede, ağız ve burnu maske veya benzeri bir malzemeyle örtmemenin cezası ise 200 Avustralya doları (145 dolar).