Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde motosiklete yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi.

Patlamada 2 sivil yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün, sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını bildiriyor.

Afrin ilçe merkezinde 20 Haziran'da bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 4 sivil yaralanmıştı.

PKK/YPG'li teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.