Bu kapsamda başkent Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'na ilk uluslararası uçak seferi Türk Hava Yolları (THY) tarafından gerçekleştirildi.

350 yolcusuyla alana inen Boing 777 tipi THY uçağını havalimanı yetkilileri karşıladı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Afganistan Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Naim Salihi, COVID-19 salgınından sonra Kabil'e ilk uçuşun THY tarafından yapıldığını söyledi.

Hamid Karzai Havalimanı'nda COVID-19 ile mücadele kapsamında gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Salihi, yolcuların güvenle seyahat edebileceklerini belirtti.

Salihi, yarından itibaren diğer ülkelere de uçuşların başlayacağını kaydetti.