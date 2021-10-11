Suriye'nin Afrin bölgesinde, öğle saatlerinde terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.

Hatay Valiliği'nin yaptığı yazılı açıklamada, meydana gelen saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Terör örgütü PKK/YPG daha önce de Tel Rıfat'ı üs olarak kullanarak Afrin ve civarını hedef alan terör saldırıları düzenlemişti.