Avrupa’nın ilk çevre dostu camisi olan Cambridge Merkez Camii, Türkiye Diyanet Vakfı’nın desteğiyle inşa edildi.

İngiltere'nin Cambridge kentindeki cami, Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

Şimdi de Kraliyet İngiliz Mimarlar Enstitüsü'nce verilen en prestijli mimari ödül

Stirling'e aday gösterildi.

Cambridge Merkez Camii’nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, bir caminin ilk kez aday listesinde yer aldığı belirtildi.

İngiltere’nin mimarideki zirve ödülü olan Stirling’de adaylar için halk da oy kullanabiliyor.

Bu yılki jürinin değerlendirmesiyle ödülün kazananı 14 Ekim Perşembe günü

açıklanacak.

Bin kişinin aynı anda namaz kılabildiği Cambridge caminin bahçe tasarımında İslami geleneklere bağlı kalındı.

Yapının doğa dostu olmasına büyük önem verildi.

Çoğunlukla ahşap ve mermer gibi doğal malzemelerin kullanıldığı cami, ayrıca sıfır karbon ayak izi özelliğiyle dikkat çekiyor.

Caminin çatısında depolanan yağmur suları, bahçedeki fidanların sulanmasında kullanılıyor.

Elektriğin kış aylarında yüzde 30’u, yaz aylarında da, yüzde 40’ı çatıdaki güneş panelleri ile sağlanıyor.