Afrika'nın en genç milyarderi Tanzanya'da kaçırıldı

Tanzanya yerel komiseri, Tanzanyalı iş adamı Mohammad Dewji'nin, perşembe günü kimliği belirsiz kişiler tarafından Darüsselam'da kaçırıldığını açıkladı.

Milyar dolarlık cirosu olan Muhammed Enterprises Tanzania Ltd'nin (METL Group) sahibi ve başkanı olan Dewji, sabah sporu için gittiği lüks bir otelde kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı.

Darüsselam yerel komiseri Paul Makonda, iş adamının otele girerken kimliği belirsiz iki kişi tarafından kaçırıldığını söyledi.

Şirket 11 Afrika ülkesinde faaliyet gösteriyor

METL Group, bisiklet ve deterjanlardan yenilebilir yağ ve içeceklere kadar birçok ürün üreten 30'dan fazla fabrikaya sahip bulunuyor.

11 Afrika ülkesinde faaliyet gösteren şiketin diğer yatırımları ise tarım, altyapı, enerji ve cep telefonu sektörlerini kapsıyor.

Dewji, 2015 yılında 2 milyar dolar gelir elde ettiğini ve 24 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Kaynak: Reuters