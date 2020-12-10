Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika'nın aşı ihtiyacı 750 milyon doz
[Fotoğraf: Reuters]
Kıta genelinde şu an için 750 milyon doz koronavirüs aşısına ihtiyaç olduğu açıklandı.
Afrika'daki yaklaşık 1,2 milyar kişinin yüzde 60'ının aşılanması gerekiyor.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Afrika CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, her bir kişiye iki doz aşı vurulacağını belirterek, aşı ihtiyacının ileriki günlerde 1 milyar dozu aşacağını söyledi.
Nkengasong, bazı Afrika ülkelerinin aşı alımlarına Dünya Bankasının destek olacağını aktardı.
Afrika kıtasında COVID-19 vaka sayısı 2 milyon 320 bini aştı, virüs nedeniyle 55 bine yakın kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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