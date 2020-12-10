Afrika'daki yaklaşık 1,2 milyar kişinin yüzde 60'ının aşılanması gerekiyor.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Afrika CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, her bir kişiye iki doz aşı vurulacağını belirterek, aşı ihtiyacının ileriki günlerde 1 milyar dozu aşacağını söyledi.

Nkengasong, bazı Afrika ülkelerinin aşı alımlarına Dünya Bankasının destek olacağını aktardı.

Afrika kıtasında COVID-19 vaka sayısı 2 milyon 320 bini aştı, virüs nedeniyle 55 bine yakın kişi hayatını kaybetti.