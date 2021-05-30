Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika'da vaka sayısı 4 milyon 860 bini geçti
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Afrika'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 860 bini geçerken, kıtada salgından ölenlerin sayısı da 130 bin 483'e yükseldi.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 130 bin 483'e yükseldi.
Vaka sayısı 4 milyon 866 bin 884 olurken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 381 bin 335'e ulaştı.
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti'nde
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.
Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.
Etiketler: Koronavirüs Afrika
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