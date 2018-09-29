  • 30 EYLÜL 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 6.051
    EURO 7.049
  • BIST 99956.9
    ALTIN 231.933
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Afrika'da her yıl 20 bin kişi kuduzdan ölüyor

Afrika'da her yıl 20 bin kişi kuduzdan ölüyor

Afrika'da her yıl kuduz enfeksiyonu nedeniyle en az 20 bin kişi yaşamını yitiriyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Afrikada her yıl 20 bin kişi kuduzdan ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, Afrika kıtasında her yıl 20 binden fazla kişi başta köpek olmak üzere çeşitli hayvanların ısırması sonucu kuduz virüsü kaparak hayatını kaybediyor. Söz konusu ölümlerin hayvanlara kuduz aşısı yapılmaması nedeniyle meydana geldiği biliniyor.

Kıtada kuduz nedeniyle en çok ölüm Kenya'da görülüyor. Ülkenin kırsal bölgelerinde yaşayan halk, kuduz riskine rağmen güvenlik nedeniyle köpek besliyor.

DSÖ, kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında kıtada her yıl aşı kampanyası düzenliyor. Kuduzla mücadele kapsamında dünya genelinde şu ana kadar 8,6 milyar dolar civarında harcama yapıldığı belirtiliyor.

DSÖ, kuduz nedeniyle meydana gelen ölümleri 2030'a kadar ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER