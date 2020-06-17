COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 367 artarak 261 bin 581'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 233 artışla 7 bin 26'ya çıktı.

Kıtada en fazla can kaybı bin 766 ölümle Mısır'da görüldü. Bu ülkeyi bin 625 ile Güney Afrika, 788 ile Cezayir, 477 ile Sudan, 455 ile Nijerya, 276 ile Kamerun ve 212 ile Fas izledi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (76 bin 334), Mısır (47 bin 856), Nijerya (17 bin 148), Gana (12 bin 193), Cezayir (11 bin 147), Kamerun (9 bin 864) ve Fas (8 bin 931) şeklinde sıralandı.

Afrika’da, iyileşen hasta sayısı da 120 bini geçti.