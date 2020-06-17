Koronavirüs salgınının başladığı Çin'de ikinci dalga korkusu yükseldi. Bu kez vakaların adresi başkent Pekin oldu.

55 gün boyunca yeni vaka görülmeyen şehirde ikinci bir dalganın başlamasının ardından 5 gün içerisinde 106 yeni vaka tespit edildi.

Vakaların ortak özelliği ise Pekin’deki aynı "toptan gıda pazarını" ziyaret etmiş olmaları.

Vakaların tespit edildiği pazarda somon balıklarının işlendiği masada virüse rastlandı.

Haberin yayılmasının ardından pazardaki balık reyonlarının bir kısmı kapatıldı.

Pekin dışındaki bazı şehirlerde de somon satışı durduruldu. Gıda pazarına yakın bölgede yaşayanlara evde kalma uyarısı yapıldı. Sokaklar boşaldı.

İnsanların kendi bölgelerine giriş çıkış yapabilmeleri için yetkililere orada oturduklarına dair bilgi kartını göstermeleri gerekiyor, aksi halde giriş yapmaları yasaklandı.

Vakaların artması nedeniyle dün kentteki alarm seviyesi "üçüncü" seviyeden "ikinci" seviyeye yükseltil

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Başkent Pekin Uluslararası Havalimanı ve Pekin Daşing Uluslararası Havalimanı'ndan yapılacak 1255 uçuş iptal edildi.

Okullarda eğitime ara verildi, Başkent Pekin Uluslararası Havalimanı ile Pekin Daşing Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan eyaletler arası seferler durduruldu.

Çin ana karasında şimdiye kadar 83 bin 265 kişide tespit edilen COVID-19 nedeniyle 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi.