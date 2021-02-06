Afrika Birliği (AfB) Liderler Zirvesi'nin 34'üncüsü, salgın nedeniyle bu yıl ilk kez çevrim içi yapılıyor.

Dünyayı saran koronavirüs salgınıyla mücadele ve kıtadaki kültürel mirası koruma gündemiyle bir araya gelen Afrikalı liderler, bu çerçevede aşı tedariki ve aşılama süreci ile 2021 yılının teması olan Afrika kültür ve sanat mirası konularını öncelikli olarak ele alacak.

Afrikalı liderler, Sahel bölgesi, Libya, Güney Sudan ve Somali'deki güvenlik meselelerini de tartışacak.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın dönem başkanlığı görevini, 2021-2022 dönemi için Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye devrettiği açıklandı.

Yeni AfB Dönem Başkanı Tshisekedi

KDC’de üç dönem Cumhurbaşkanlığı yapmış Etienne Tshisekedi’nin oğlu olan Felix Tshisekedi, 13 Haziran 1963’te başkent Kinşasa’da dünyaya geldi.

Luba etnik kökenine mensup Tshisekedi, babasının Kasai’de ev hapsine ça rptırılmasının ardından, eğitimine son vermek zorunda kaldı.

Siyasi kariyerine 2008 yılında Demokrasi ve Sosyal Gelişme Birliği’nin (UDPS) Dış İlişkiler Sekreteri olarak başlayan Tshisekedi, 2011’de Mbuii-Mavi şehrinin temsilcisi olarak Ulusal Meclis'te yer aldı.

Ekim 2016'da UDPS genel sekreter yardımcısı olan lider, babasının ölümünden sonra 31 Mart 2018'de UDPS’nin lideri oldu.

Tshisekedi, UDPS’nin adayı olarak girdiği 30 Aralık 2018'deki seçimi kazanarak KDC Cumhurbaşkanı oldu.