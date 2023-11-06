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Dünya
TRT Haber 06.11.2023 18:04

AFP: Erdoğan, Blinken'ı küçümseyerek Türkiye'nin kuzeydoğusuna gitti

Fransız haber ajansı AFP, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyareti ile ilgili dikkat çeken bir haber yayımladı. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programında Blinken'a yer vermeyip Rize'yi ziyaret ettiği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Amerikan diplomatı önemsemediği yorumu yapıldı.

AFP: Erdoğan, Blinken'ı küçümseyerek Türkiye'nin kuzeydoğusuna gitti
[Fotograf: AA]

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyareti dış basında yakında takip edildi.

Fransız haber ajansı AFP servis ettiği haberde dikkat çeken ifadeler kullandı.

Haberin manşetinde, "Blinken Ankara'da Türkiye'nin öfkesini yatıştırmayı deniyor" denildi.

Blinken'ın Ankara ziyaretinin "zorlu geçeceği" yorumuna yer verilen haberde iki ülkenin müttefik olduğuna işaret edildi.

Blinken'ın Gazze'de dökülen kana dair Türkiye'nin gösterdiği öfkeyi dindirmeyi hedeflediğini yazdı.

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Türkiye'de hem İsrail'e hem de Batı'ya karşı öfkenin sokaklara taştığı yorumuna yer verildi.

AFP, haberinde Adana'daki İncirlik Üssü önünde hafta sonu düzenlenen protesto gösterisini de hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize programına atıfta bulundu.

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Haberde, "Blinken'la randevusu olmayan Erdoğan, ABD'nin bir numaralı diplomatını küçümseyerek Türkiye'nin kuzeydoğusuna seyahat etti." denildi.
  

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