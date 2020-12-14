Afganistan müzakere heyeti üyesi Habiba Sarabi, müzakerelerin ikinci aşamasında ele alınacak konuların, hükümet yetkilileri, siyasiler ve Afganistan halkına detaylı olarak danışılması için görüşmelere ara verildiğini söyledi.

Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan ve geçen günlerde uzlaşma sağlanan müzakerelerin 1'inci aşamasının ardından 2'nci aşamaya geçilmişti.

Diğer yandan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, müzakerelerin geri kalan aşamalarının ülke içerisinde yapılmasını istemişti.