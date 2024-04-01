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Dünya
AA 01.04.2024 14:32

Afganistan'ın Gazne vilayetinde mayın patlaması sonucu 9 çocuk yaşamını yitirdi

Afganistan'ın Gazne vilayetinde mayın patlaması sonucu 9 çocuk hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Gazne vilayetinde mayın patlaması sonucu 9 çocuk yaşamını yitirdi

Taliban yönetiminin haber ajansı Bahktar'a konuşan Gazne Kültür ve Enformasyon Müdürü Molla Hamidullah Nisar, Giro ilçesinin Zedran köyünde Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali döneminden kalma patlamamış bir mayının dün infilak ettiğini belirtti.

Çocukların patlamamış mayını bulup oyun oynadıkları sırada patlamanın gerçekleştiğini kaydeden Nisar, olay sonucu 5'i kız 9 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

1979-1989 yıllarında Afganistan'ı işgal eden Sovyetler Birliği ve o dönem desteklediği Afganistan hükümeti, isyancılarla mücadele etme gerekçesiyle kırsal alanlara mayın yerleştirmişti.

Bu mayınlar çok sayıda çocuğun yaşamını yitirmesine ve sakat kalmasına neden oldu.

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