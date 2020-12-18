Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'ın Gazne vilayetinde bir törene bombalı saldırı düzenlendi: 15 ölü
[Fotoğraf: AA]
Afganistan'ın Gazne vilayetinde bir törene düzenlenen bombalı saldırıda 15 sivil öldü.
Afganistan'ın Gazne vilayetinde Kur'an-ı Kerim hatim törenine düzenlenen bombalı saldırıda 15 sivil hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Geylan ilçesine bağlı Agucan köyünde düzenlenen Kur'an-ı Kerim hatim törenine bomba yüklü 3 tekerlekli motosikletle saldırı düzenlendiğini belirtti.
Aryen, saldırıda 15 sivilin yaşamını yitirdiğini, 20 sivilin ise yaralandığını aktardı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
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