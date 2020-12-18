Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokyo’nun güneyindeki adalarda 5,1 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın başkenti Tokyo’nun güneyindeki İzu Oşima adalarında 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Tokyo metropolünün güneyindeki İzu Oşima adalarında yerel saatle 18.09'da 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
JMA'ya göre oldukça sığ bir derinlikte oluşan deprem, çevre adacıklarda hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
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