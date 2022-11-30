Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 23:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afganistan'daki saldırıda ölü sayısı 19'a yükseldi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Afganistan'da bir okula düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.
Bombalı saldırıda Afganistan'ın Aybak kentindeki bir okul hedef alındı. Saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.
Patlamanın namaz sırasında meydana geldiği belirtildi. Olay yerine güvenlik ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.
Patlamayı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Pakistan
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