İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'daki savaşta Rusların askere alınmasını teşvik eden ve uygulayan 22 yetkiliye yaptırım uygulanacak.

Rusya'nın silah endüstrisinden ve seferber edilen birliklerin donatılmasından sorumlu Rusya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ile Rus paralı asker şirketi Wagner'in arkasındaki isim olduğu bilinen Yevgeny Prigozhin​​​​​​​'e yakın Rostov Bölgesi Federal Ceza Servisi Başkanı Dmitry Bezrukikh ve Rusya Federal Cezaevi Servisi Müdürü Arkady Gostev, yaptırım kararı alınan üst düzey isimler arasında yer alıyor.

"Rusya'nın kısmi seferberlik kararı umutsuz bir girişimdi"

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin de değerlendirmelerine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

"Rus rejiminin kısmi seferlik kararı, topraklarını savunan yiğit Ukraynalıları yenilgiye uğratmak için umutsuz bir girişimdi. Başarısız oldu. Bugün, bu zorunlu askerliği uygulayan ve binlerce Rus vatandaşını, Putin'in yasa dışı ve iğrenç savaşına gönderen kişilere yaptırım uyguladık. İngiltere, Ukrayna'nın bağımsızlıklarını savunmasına destek olmak için hem yaptırımları hem de askeri yardımı kullanmaya devam edecek."