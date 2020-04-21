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Afganistan'da valiye bombalı saldırı
Afganistan'ın Host vilayeti Valisi Muhammed Halim Fedayi'nin makam aracına düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı.
Host Valiliği sözcüsü Talib Han Mangal, basına yaptığı açıklamada, Valilik yakınlarında yol kenarına yerleştirilen bombanın, Vali Fedayi ofisine gelirken patlatıldığını söyledi.
Saldırıda valinin 2 korumasıyla 3 sivilin yaralandığını ifade eden Mangal, Fedayi'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan bombalı saldırıSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 11:13
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