Dünya
Afganistan'da Taliban saldırısında ilçe emniyet müdürü öldü06 Kasım 2019 Çarşamba 12:18 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 12:20
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çaharbulak ilçesine saldırması sonucu Emniyet Müdürü Kelamuddin Hamid'in hayatını kaybettiği bildirildi.
[Temsili fotoğraf: AA]
Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil, yaptığı açıklamada, militanların Çaharbulak ilçesine saldırdığını belirtti.
Saldırıda İlçe Emniyet Müdürü Kelamuddin Hamid'in yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 4 polisin de yaralandığını söyledi.
Belh Emniyet Amiri Abdulrazzak Kadiri de çıkan çatışmada 6 militanın öldürüldüğünü, 4'ünün yaralandığını kaydetti.
Kaynak: AA
Etiketler: taliban